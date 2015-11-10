Сотни жителей сегодня останутся без света (список)
Сотрудники электрических сетей отключат от электречества более 100 домов, сообщает "Вести: Приморье"
Как пояснили в пресс-службе ведомства, отключения носят плановых характер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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