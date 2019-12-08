Сотни жителей сегодня останутся без света (список)

Сотрудники электрических сетей отключат от электречества более двух десятков домов, сообщает "Вести: Приморье". Как пояснили в пресс-службе ведомства, отключения носят плановых характер. Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]