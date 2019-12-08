Сотни жителей сегодня останутся без света (список)
Сотрудники электрических сетей отключат от электречества более двух десятков домов, сообщает "Вести: Приморье". Как пояснили в пресс-службе ведомства, отключения носят плановых характер. Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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