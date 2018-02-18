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Электричество вновь отключат в домах жителей города

Электричество вновь отключат в домах жителей города

Фото: pixabay.com

Сотрудники электрических сетей отключат от электречества сотни домов, сообщает "Вести: Приморье". Как пояснили в пресс-службе ведомства, отключения носят плановых характер.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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