Электричество вновь отключат в домах жителей города
Сотрудники электрических сетей отключат от электречества сотни домов, сообщает "Вести: Приморье". Как пояснили в пресс-службе ведомства, отключения носят плановых характер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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