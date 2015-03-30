В Приморье сотрудник ДПС, подозреваемый в получении взятки, заключен под стражу
Хорольский районный суд Приморского края поддержал ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого сотрудника ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хорольскому району меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Напомним, 6 декабря около 16.00 часов в районе села Благодатное в Хорольском районе были задержаны двое сотрудников ДПС, подозревемых в получении взятки.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение заведомо незаконных действий).
По версии следствия, 06 декабря 2019 года инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хорольскому району получили взятку в сумме 15000 рублей от водителя автомобиля, за совершение незаконного бездействия, а именно, за не привлечение его к административной ответственности за совершенное им административное правонарушение - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.
По решению Хорольского суда один из подозреваемых заключен под стражу сроком на 2 месяца.
Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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