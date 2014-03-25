Жесткое задержание спецназом "оборотней в погонах" в Приморье попало в социальную сеть
6 декабря около 16.00 часов в районе села Благодатное в Хорольском районе были задержаны двое сотрудников ДПС, подозревемых в получении взятки.
Подозреваемые попытались скрыться на автомобиле, но были остановлены группой захвата.
Сотрудники спецслужбы предложили сотрудникам ДПС добровольно выдать полученные денежные средства, однако задержанные получение взятки отрицают.
Видео - "Экипажи ДПС"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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