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Жесткое задержание спецназом "оборотней в погонах" в Приморье попало в социальную сеть

Жесткое задержание спецназом "оборотней в погонах" в Приморье попало в социальную сеть

Фото: "Экипажи ДПС"

6 декабря около 16.00 часов в районе села Благодатное в Хорольском районе были задержаны двое сотрудников ДПС, подозревемых в получении взятки. 

Подозреваемые попытались скрыться на автомобиле, но были остановлены группой захвата.

Сотрудники спецслужбы предложили сотрудникам ДПС добровольно выдать полученные денежные средства, однако задержанные получение взятки отрицают. 

 

Видео - "Экипажи ДПС"


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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