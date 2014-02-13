«Билеты куплены, гостиницы забронированы»: WADA лишила покоя приморских болельщиков





Всемирное антидопинговое агентства отстранило Россию на 4 года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Болельщики из Приморья переживают за уже купленные билеты на игры и самолет, — передают «Вести: Приморье».

Жители Приморья начали переживать по поводу запрета Всемирного антидопингового агентства на проведение игр в России. По данным «Вестей: Приморье», будущим летом местные болельщики собираются поддерживать российскую сборную на Евро-2020.

«Билеты куплены уже давно – и на матчи в Питере, и на самолет. Мы уверены, что все будет хорошо. Я думаю, что все это решаемо, тем более, что спланировано это все давно — Чемпионат Европы будет проводиться в нескольких странах. Другой вопрос, что могут сделать так, что мы проиграем всем…Но я все равно думаю, что Чемпионат Европы по футболу состоится — с участием России. Будем надеяться на апелляцию», — высказал свою точку зрения болельщик из Уссурийска Александр.

Александра утешило мнение экспертов с сайта sports.ru, которые со ссылкой на BBC Sport утверждают: решение об отстранении России от всех крупных соревнований хотя и коснется чемпионата мира-2022 по футболу, но пройдет мимо Евро-2020. По мнению BBC, УЕФА не считается организатором крупных соревнований в контексте антидопинговых правил.

Что касается других игр, то здесь приморцам можно расстроиться сильнее. Ведь следующие летние и зимние Олимпиады будут проходить в «ближайших заграницах» — в Токио (2020 год) и Пекине (2022 год). Жителям Приморья, которые планировали болеть за наших, придется либо поддерживать «страну, которой нет», либо отменять планы по посещению спортивных мероприятий.

Напомним, 9 декабря в швейцарской Лозанне проходит заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA). WADA приняло рекомендации Комитета по соответствию и отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Как сообщает «Ъ», «чистые» российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом.

По данным «Коммерсанта», WADA приняла следующие решения:

- Россию на четыре года лишили права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение. Подавать заявку на проведение Олимпиады Россия не сможет до 2032 года.

- У России должно быть отозвано полученное ранее право на проведение крупных спортивных соревнований.

- Введен запрет на посещение международных спортивных мероприятий для российских госслужащих и руководства ОКР и ПКР.

- Российским чиновникам запретили входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций.

- Решение вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS в Лозанне.

- РУСАДА должна компенсировать расходы, которые WADA понесла при расследовании допинг-скандала и выплатить штраф в размере 10% от своей выручки за 2019 год или $100 тыс.

- Решение WADA по России распространяется на все мировые чемпионаты, в т.ч. Олимпиады, паралимпиады, чемпионаты мира, но не на региональные турниры.

По последней информации, Российский футбольный союз (РФС) пока не получал позиции Международной федерации футбола (FIFA) по решению WADA и надеется, что с их стороны не будет ограничений для сборных и турниров в России. Об этом «Коммесанту» сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]