В Токио на Олимпиаду не пустят иностранных болельщиков

Эпидемиологическая ситуация, с которой столкнулись во всем мире, не позволит иностранным болельщикам поехать на предстоящие Олимпийские игры в Токио, сообщают «Вести:Приморье».

Организаторы Олимпийских игр-2020 подтвердили, что на турнир не будут допущены иностранные болельщики в связи с желанием снизить риски распространения коронавируса. Любителям спорта, которые ранее уже приобрели билеты на соревнования, вернут потраченные средства, пишет Газета.ру.

Окончательное решение о недопуске зарубежных фанатов на турнир было принято 20 марта во время удаленной встречи с участием пяти сторон, на которой, в частности, присутствовали представители Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, глава оргкомитета ОИ-2020 Сэйко Хасимото, президент МПК Эндрю Парсонс, губернатор Токио Юрико Койке и министр Японии по делам Олимпиады Тамайо Марукава.

Президент МОК Томас Бах объяснил, что первоочередной задачей организаторов является обеспечение безопасности для всех участников соревнований и граждан Японии, в связи с чем организаторы пришли к выводу о невозможности допуска иностранных болельщиков.

«Мы должны принимать решения, которые могут потребовать жертв от всех. Мы просим отнестись к этому с пониманием», — произнес Бах.

Напомним, что Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым и главным тренером национальной сборной Виктором Фархутдиновым. Они обсудили подготовку сборной России к грядущей Олимпиаде и развитие бокса в регионе.

Учебно-спортивный центр «Олимпиец» станет местом подготовки сборной страны по боксу перед Олимпиадой в Токио в этом году.

Отметим, с 2 по 20 июля мужская национальная сборная по боксу проведет именно во Владивостоке акклиматизационный тренировочный сбор к Олимпийским играм в Токио.

«Спорткомплекс “Олимпиец” отлично подходит под цели и задачи, которые ставит федерация бокса и тренерский штаб сборной России. Уверен, во Владивостоке боксеры сборной страны проведут эффективную подготовку к Олимпиаде», – подчеркивал председатель судейской комиссии федерации бокса России Валерий Рачков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]