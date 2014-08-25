Олимпиада в Токио без вакцины: японцы готовы к упрощенному формату проведения игр

Судьба летних Олимпийских игр в Токио не зависит от изобретения вакцины против коронавируса. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна готова принять соревнования с десятками тысяч участников, даже несмотря на риск COVID-19, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Газета.ру». Однако японцы официально заявили, что проведут Игры в упрощенном формате — уменьшат количество зрителей и делегатов, сократят расходы по 200 пунктам сметы и ограничат передвижение атлетов. Ранее премьер-министр Синдзо Абэ выступал против такого упрощения.

Вероятность проведения летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, становится все выше.

Если раньше активно курсировали слухи о том, что Олимпиаду планируют полностью отменить в том случае, если не будет изобретена вакцина от коронавируса, то теперь в Японии решили пресечь эти тревожные новости.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что проведение Игр в Токио не будет напрямую зависеть от изобретения вакцины.

«Насколько мне известно, оргкомитет «Токио-2020» и Международный олимпийский комитет (МОК) не ставят разработку вакцины от COVID-19 в качестве условия для проведения соревнований», — цитирует чиновника ТАСС.

аньше подобное мнение высказывал и глава координационной комиссии МОК по проведению Игр в Токио Джон Коутс.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала нам продолжать готовиться к проведению Олимпиады в запланированные сроки — с 23 июля по 8 августа 2021 года. Так что мы этим и занимаемся, и от изобретения вакцины это не зависит. Конечно, было бы здорово, если бы ее создали. Однако мы просто будем следовать рекомендациям ВОЗ и японских властей, отвечающих за здравоохранение», — говорил Коутс в интервью Australian Associated Press.

Любопытно, что один из главных представителей японского здравоохранения — глава Ассоциации врачей этой страны Ёситакэ Ёкокура — как раз высказывал сомнения в целесообразности проведения Игр без вакцины.

«Я считаю, что, если мы не будем располагать эффективной вакциной, то организовать Олимпиаду будет невероятно сложной задачей. Нам необходимо поторопиться с разработкой лекарств и вакцины», — настаивал врач на заседании в Токио.

При этом Ёкокура не стал утверждать, что Игры не стоит проводить со стопроцентной вероятностью, подчеркнув, что лишь считает это «трудновыполнимым». С ним были согласны и медики из других стран.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]