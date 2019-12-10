"Палитра Приморья": Партизанская школа искусств

Она с душой человека напрямую говорит, но слова здесь не важны и, скорее всего, даже не нужны. Если время придет, они сами в строки сложатся. Ведь, когда музыка настоящая, то она от сердца идет и в него же возвращается.

- Что самое трудное в том, что ты делаешь?

Камила Стадничук: «Считать. Когда играешь надо ритм считать».

Эльвира Косорева, преподаватель по классу фортепьяно: «Еще раз! Отлично! Один в один! Ритмический слух у вас очень хороший! Когда мы проверяем ребят на ритмические эти моменты, мы хлопаем. Могу поступать к вам?! Да, к чему душа лежит, к какому инструменту. Музыка, это общее понятие. А через что передать, это уже другое. На нервах есть такой предмет?! На нервах нет!»

Нелегко преподавателям класса фортепьяно - ребенок музыкой надо увлечь. Вот и пытаются они что-то такое в нём зацепить - через силу он ее не полюбит.

Эльвира Косарева, преподаватель по классу фортепьяно: «И когда из-под пальцев рождается музыка и они соприкасаются с классикой - здесь приходит осознание и перевоплощение в сознании ребенка. Человек меняется».

Партизанская школа искусств тоже меняется и таких новшеств здесь не было десятилетиями. Четыре с половиной миллиона рублей, выделенных по нацпроекту «Культура», освоили строго по списку самого необходимого.

Ольга Васюкова, директор Детской школы искусств, г. Партизанск: «На музыкальные инструменты и музыкальную литературу. Оборудование. Расчет шел, исходя из количества обучающихся».

А еще мебель, новые зеркала в зале хореографии, гончарный станок и мультимедийное оборудование. И это только кажется, что сумма гигантская. Пока не узнаешь, сколько инструменты стоят. Ведь практически все делается вручную в Санкт-Петербурге. А вот колокольчики пришлось заказывать за рубежом, в России не производят.

Ольга Васюкова, директор Детской школы искусств, г. Партизанск: «Вот такой звук у колокольчиков, они его вносят в наш оркестр. В сентябре они поступили, мы их осваиваем. Много чего приходится осваивать. У меня душа, вообще, к баяну лежит. Мы заказали еще баян, многотембровый. Очень дорогой, 324 тысячи один баянчик. Но и этот аппарат недешевый тоже, 88 тысяч стоит. У нас идет пианино, «Николай Рубинштейн» и завтра «Михаил Глинка». Цена одного инструмента - 490 тысяч».

Максим Жигалкин, преподаватель по классу гитары: «У меня стаж - 15 лет, и за это время я набил руку и чувствую себя свободно, я люблю с детьми работать, но вообще это очень тяжкий трудно. Первое страдает терпение. Я создал классический ансамбль Гитаристов и эстрадный. Постоянно выступают и со мной ездят. Конечно, приятно слышать, что где-то играют мои ученики».

Гитара нынче в моде - на занятия к Максиму Жигалкину очередь. Кстати, преподавателям струнных инструментов тоже за учебники сесть придется.

Настоящие гусли впервые в Партизанске появились. Но чтобы молодежь к ним приобщить, их сначала сама директор освоит.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]