Построенные для сирот дома в Покровке сданы с многочисленными недоделками

Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае добиваются устранения многочисленных недоделок в построенных для детей-сирот домах в селе Покровка Октябрьского района.

«Получившие квартиры люди обратили внимание на то, что дома построены с большим количеством нарушений и недоделок. Например, из-за того что дома построены на болотистом участке, в подвалах постоянно стоит вода, от круглогодичной сырости конструкции дома поражены грибком, в помещениях – сырость, неприятный запах, комары и другие вредные насекомые. Также жильцы указывают на низкое качество инженерных сетей дома, в частности в подвальных помещениях уже сгнили канализационные трубы, из-за чего периодически возникают коммунальные аварии. При этом многочисленные обращения жильцов в различные инстанции к системному решению проблем пока не привели. В нашем распоряжении есть копии актов обследования домов комиссией региональной дирекции, отвечающей за строительство бюджетных объектов капстроительства. Там фиксируются факты нарушений, на которые жалуются жители Покровки, и предлагаются решения по формуле «откачивать воду из подвала дома в течение двух недель до устранения неприятного запаха», – отметила член регионального штаба ОНФ, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» в Приморском крае Татьяна Ларцева.

Активисты регионального отделения Народного фронта направили в краевую прокуратуру обращение с просьбой провести всестороннюю проверку не только указанных в обращении фактов, но и должностных лиц, допустивших данные нарушения, а также принять меры прокурорского реагирования и обязать администрацию Октябрьского района и администрацию Приморского края принять меры к устранению выявленных нарушений.

«Мы следим за ситуацией и будем добиваться кардинального решения вопроса по данным жилым помещениям. По нашим сведениям, полиция уже проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Дело в том, что в последние годы ситуация с обеспечением детей-сирот как льготной категории граждан жилыми помещениями в нашем регионе стабильно неблагополучная, очередь ожидающих получения жилья большая. Далеко не всегда жилье для данной категории граждан строится целевым образом и, как показывает данный факт, даже в таких случаях возникают проблемы. Властям региона нужно серьезно усиливать контроль в этой области, в том числе в рамках работы с подрядчиками, ведущими строительные работы», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Юрий Логинов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]