Шанс на досрочное освобождение: писать письма пострадавшим научат в колониях

В российских колониях заключенных научат писать примирительное письмо пострадавшей стороне. Пока речь идет о занятиях только для несовершеннолетних осужденных, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Известия».

рассказали «Известиям» в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Письменные извинения будут учитываться в характеристиках и могут повысить шансы на досрочное освобождение. Главное, чтобы искреннее раскаяние не подменялось формальными отписками, предупреждают эксперты.

В пресс-бюро ФСИН уточнили, что формы проведения тренингов, где пройдут занятия, на которых заключенных будут мотивировать писать примирительные письма пострадавшей стороне, выберут сотрудники воспитательных колоний (медиаторы), которым предстоит организовать занятия. Они будут направлены на восстановление ущерба, нанесенного жертве и обществу, добавили там. Письменное извинение перед потерпевшим «свидетельствует об активной позиции осужденного» и может быть учтено администрацией колонии при дальнейшей исправительной работе и при подготовке характеристики, сказали во ФСИН.

Тренинги, мотивирующие заключенных писать примирительные письма жертвам, уже пробовали проводить в некоторых исправительных учреждениях. Например, в 2016 году подростки из Можайской, Канской, Томской, Тюменской, Кировоградской и других воспитательных колоний написали 186 примирительных писем, сообщили во ФСИН. Там добавили, что планов распространить практику на взрослых осужденных пока нет.

В тренингах нет ничего плохого, вопрос лишь в том, насколько добросовестными и искренними будут заключенные, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Каляпин.

— Если это лишний раз заставит правонарушителя задуматься не только о наказании, но и о зле, которое он причинил, это будет хорошей воспитательной работой. Потом, для потерпевших это тоже важно. Возможно, люди смогут относиться к этим подросткам терпимее, это психологически легче, — рассуждает эксперт.

Тем не менее есть риск, что письма будут отправлять лишь ради хорошей характеристики, опасается Игорь Каляпин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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