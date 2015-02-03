Опасную говядину изъяли в торговом павильоне
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области совместно с сотрудниками территориального ОМВД выявлена и пресечена реализация охлажденной говядины с нарушением действующего законодательства в городе Артеме, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Нарушения выявлены в одном из торговых мясных павильонов при реализации охлажденного мяса говядины (30 кг). На продукцию у продавца не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих, что данное мясо прошло ветеринарно-санитарную экспертизу по параметрам качества и безопасности. Кроме того, на самом мясе отсутствовало ветеринарное клеймо.
В настоящее время продукция изъята и помещена на изолированное хранение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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