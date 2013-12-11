Память погибших в Чечне приморцев почтили в крае





Памятные мероприятия, посвящённые 25-летию ввода войск на территорию Чечни, прошли по всему краю, — сообщают «Вести: Приморье»

По сообщению пресс-службы АПК, цветы к памятнику приморцам, погибшим во время локальных и военных конфликтов, возложил Губернатор края Олег Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, что Приморье отдало более 200 жизней ради мира и сохранения страны.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти тем, ценой своей жизни спасал мирных жителей. 9 наших ребят удостоены высокого звания “Герой России”, их именами названы школы и улицы, одна из таких улиц есть во Владивостоке – в честь Владимира Марченко, который погиб от снайперской пули, прикрывая своих товарищей», – сказал Олег Кожемяко.

Губернатор также отметил, что в Приморье сегодня живут более 12 тысяч ветеранов локальных конфликтов. Они ведут патриотическую работу с молодежью, работают в правоохранительных органах.

«Администрация Приморского края и депутаты Законодательного Собрания делают все, чтобы люди, кто сегодня находится здесь, и те, кто потерял родных и близких, ощущали поддержку со стороны государства. В этом году у нас принят закон о компенсации ветеранам военных действий 50% за коммунальные услуги, выплате материальной помощи на установку надгробий и памятников, об этом просили нас матери погибших. Мы продолжим эту работу в дальнейшем», – подчеркнул Губернатор Приморского края.

Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Приморского края.

Так, в Дальнереченске матери погибших в Чечне ребят собрались на кладбище. По информации городской пресс-службы, почтить память погибших пришли также представители совета ветеранови сотрудники администраии.

«Память не нужна мертвым, память нужна живым. Те, кто побывал в пекле военного конфликта, в любой горячей точке, как никто другой понимают ценность человеческой жизни. А мы должны осознавать цену победы и не допускать войн», — отметил глава администрации Дальнереченского городского округа Сергей Васильев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]