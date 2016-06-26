Выяснилась важнейшая подробность в деле загадочного исчезновения приморских рыбаков
Российский катер, пропавший в Приморье и обнаруженный близ японского острова Хоккайдо, дрейфовал в перевернутом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.
По информации ведомства, японские пограничники обнаружили судно опрокинутым, рыбаков на нем не было. Неизвестно, занимается ли японская сторона поисками рыбаков.
Напомним, ранее сообщалось, что береговая охрана Японии нашла российский катер, пропавший в Ольгинском районе Приморья полтора месяца назад. На нем вышли в море шестеро рыбаков. Об их судьбе в настоящее время сведений нет.
"Вести:Приморье" проводят опрос: Куда пропали рыбаки с катера, обнаруженного у берегов Хоккайдо?
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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