Опрос: Куда пропали рыбаки с лодки обнаруженной у берегов Хоккайдо?

Интернет-редакция "Вести:Приморье" продолжает серию интерактивных интернет-голосований.

Сегодня мы предлагаем ответить Вам на вопрос о загадочном исчезновении 6 приморских рыбаков, которые в конце октября этого года отправились на рыбалку в районе поселка Ольга, а вчера стало известно, что их катер обнаружену берегов японского острова Хоккайдо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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