Новости Общество Происшествия

Сегодня, 09:14
 

Опрос: Куда пропали рыбаки с лодки обнаруженной у берегов Хоккайдо?

Опрос: Куда пропали рыбаки с лодки обнаруженной у берегов Хоккайдо?

Интернет-редакция "Вести:Приморье" продолжает серию интерактивных интернет-голосований.

Сегодня мы предлагаем ответить Вам на вопрос о загадочном исчезновении 6 приморских рыбаков, которые в конце октября этого года отправились на рыбалку в районе поселка Ольга, а вчера стало известно, что их катер обнаружену берегов японского острова Хоккайдо.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести