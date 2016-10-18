Опрос: Куда пропали рыбаки с лодки обнаруженной у берегов Хоккайдо?
Интернет-редакция "Вести:Приморье" продолжает серию интерактивных интернет-голосований.
Сегодня мы предлагаем ответить Вам на вопрос о загадочном исчезновении 6 приморских рыбаков, которые в конце октября этого года отправились на рыбалку в районе поселка Ольга, а вчера стало известно, что их катер обнаружену берегов японского острова Хоккайдо.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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