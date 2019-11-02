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Военные подключились к поиску пропавших рыбаков в Приморье

Военные подключились к поиску пропавших рыбаков в Приморье

Военные вертолет и кораблм подключились к поискам шестерых приморских рыбаков, пропаших в конце октября на восточном побережье Приморья. Как сообщили "Вести:Приморье" волонтеры, организовавшие поиск, ТОФ выделил для поисковой операции гидрографическое судно ГС-397 и большой гидрографический катер БГК-168. Решение об этом принято командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Сергеем Авакянцем.

Кроме того, побережье и акваторию Японского моря обследует военный вертолет, базирующийся на аэродроме Кневичи.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что 26 октября в Японском море пропал катер с рыбаками, на котором находилось 6 человек из Арсеньева и Чугуевки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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