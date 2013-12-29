Эксперты сделали заключение о состоянии катера, найденного у берегов Японии. Видеорепортаж Виктории Сарады
Судно обнаружили в перевернутом состоянии в японских водах береговой охраной Японии. Где сейчас находятся шестеро мужчин, а главное, занимается ли японская сторона поисками рыбаков, неизвестно. Эти вопросы повисли в воздухе. Катер с приморцами искали с конца октября, привлекали самолет Бе-200. Спасатели и волонтеры обследовали тысячи километров на суше и воде. Однако попытка была безуспешной, но сейчас надежда вновь появилась.
«Значительных повреждений на лодке с пластиковым корпусом незаметно. Лодка была доставлена в Японский порт и находится сейчас на причале», отметил в экслюзивном интервью "Вести:Примоье" пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.
При каких обстоятельствах, где и когда обнаружили катер? На эти вопросы ведомство не отвечает.
«Нужно провести экспертизу. Если бы катер находился в России, мы могли бы своими силами сделать это», пояснила супруга пропавшего Евгения Пятышина Ольга Нагайская.
Родственники пропавших рыбаков боятся, что катер не вернут на родину или что японцы его вовсе утилизируют. И просят властей оказать содействие.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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