Судно обнаружили в перевернутом состоянии в японских водах береговой охраной Японии. Где сейчас находятся шестеро мужчин, а главное, занимается ли японская сторона поисками рыбаков, неизвестно. Эти вопросы повисли в воздухе. Катер с приморцами искали с конца октября, привлекали самолет Бе-200. Спасатели и волонтеры обследовали тысячи километров на суше и воде. Однако попытка была безуспешной, но сейчас надежда вновь появилась.

«Значительных повреждений на лодке с пластиковым корпусом незаметно. Лодка была доставлена в Японский порт и находится сейчас на причале», отметил в экслюзивном интервью "Вести:Примоье" пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

При каких обстоятельствах, где и когда обнаружили катер? На эти вопросы ведомство не отвечает.

«Нужно провести экспертизу. Если бы катер находился в России, мы могли бы своими силами сделать это», пояснила супруга пропавшего Евгения Пятышина Ольга Нагайская.

Родственники пропавших рыбаков боятся, что катер не вернут на родину или что японцы его вовсе утилизируют. И просят властей оказать содействие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка этого материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru