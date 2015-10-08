Решается судьба катера с загадочно исчезнувшими рыбаками. Подробности
Дальнейшую судьбу катера, который пропал с шестью рыбаками на борту в Приморском крае в конце октября и был найден у берегов Японии, должны решить владельцы, поскольку он принадлежит частному лицу, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Информация о пропаже шести рыбаков на катере, отправившихся на промысел в залив Владимира в Ольгинском районе Приморского края, поступила 27 октября. Накануне катер обнаружили в японских водах береговой охраной Японии.
"Так как катер принадлежит физическому лицу, его дальнейшую судьбу решит владелец, или его наследники. Власти, оперативные службы и надзорные органы не имеют, в данном случае, полномочий для этой работы. Что касается рыбаков, то пока они числятся пропавшими без вести, но, по заявлению родственников, суд в этой ситуации может признать их погибшими", - пояснил представитель Транспортной прокуратуры.
По информации Морского спасательного координационного центра Владивосток, катер вытащили на японский берег и определили его регистрационный номер. Он совпал с номером катера, который искали все это время. Людей на борту судна не было.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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