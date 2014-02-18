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Семьи лишатся этих льгот с 1 января 2020 года

Семьи лишатся этих льгот с 1 января 2020 года

Фото: pixabay.com

С 1 января 2020 года в России отменят ряд льгот. Так, отменяются ежемесячные компенсации, которые выплачивались отдельным категориям граждан, в частности, матерям и студентам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru.

C начала нового года отменяется компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также студенты и аспиранты, взявшие академический отпуск по медицинским показаниям. Вместе с отменой выплат в силу вступят новые поправки к закону «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Согласно данным поправкам, с 2020 года семья, доход которой меньше двух прожиточных минимумов, при рождении первого и последующего ребенка смогут получать пособие, размер которого равен средней зарплате. Выплаты будут осуществляться, пока ребенку не исполнится три года. Ранее на такую компенсацию могли рассчитывать только семьи с тремя и более детьми.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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