Отловщики косаток для "китовой тюрьмы" в Приморье выплатили штрафы в 65 млн. руб

Компании "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий", оштрафованные судом за вылов косаток для "китовой тюрьмы" в Приморье с нарушениями законодательства о рыболовстве, выплатили более 65 млн. руб. - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

"Более 65 млн руб. оплачено в счет возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам РФ обществами с ограниченной ответственностью "Белый кит" и "Сочинский дельфинарий". Штрафы оплачены и поступили в казну государства", - сообщила в пятницу пресс-группа Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

В феврале 2019 года в отношении компаний были возбуждены административные дела по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ (Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море).

Решением Фрунзенского районного суда Владивостока ООО "Белый кит" и ООО "Сочинский дельфинарий" за эти правонарушения были оштрафованы в двукратном размере стоимости косаток, в размере почти 28,2 млн 173 тыс. и 37,6 млн руб.

Как сообщалось, всего за незаконный отлов косаток были оштрафованы четыре компании. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил в виде штрафа в двукратном размере стоимости косаток ООО "Афалина" -28,2 млн руб., ООО "Океанариум ДВ" - 56,4 млн руб. В конце сентября постановления суда о штрафах четырем компаниям-отловщикам косаток из "китовой тюрьмы", которые обязаны заплатить в бюджет 150,4 млн руб., вступили в законную силу.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и речным судном к месту вылова в Охотском море. Потом схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды. 10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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