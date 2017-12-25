Анонс на 14 декабря

14 декабря в 11.00 – Владивосток,ТРК «Седанка Сити» (Полетаева, 6д) – функциональная тренировка.

14 декабря в 12.00 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Волшебник Изумрудного города».

14 декабря в 12.00 – Владивосток, ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15) – творческие выходные.

14 декабря в 12.00 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – встреча Raise your standarts.

14 декабря в 13.00 – Владивосток, Городской дворец детского творчества (пр-т Океанский, 43) – программа «Встретим Новый год по-индийски».

14 декабря в 13.00 – Приморский торговый дом книги (Алеутская, 25) – встреча «Пишите письма Деду Морозу».

14 декабря в 14.00 – Приморский торговый дом книги (Алеутская, 25) – свободный микрофон «Елка. Твоя история».

14 декабря в 16.45 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – свободное катание.

14 декабря в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Цветочная фантазия».

14 декабря в 18.30 – ВГУЭС, ТКК «Андеграунд» (Гоголя, 39а) – тренинг-спектакль «Бизнес, я и жизнь моя».

14 декабря в 18.30 – Приморский академический драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – премьера спектакля «Гордость и предубеждение».

14 декабря в 18.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «Собачье сердце».

14 декабряв в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Щелкунчик».

14 декабря в 19.00 – Владивосток, библиотека «БУК» (Светланская, 55) – лекция «Умный Владивосток».

14 декабря - Владивосток, зал бокса с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Кубок Приморского края по самбо. Начало в 10.00, открытие в 17.00.

14 декабря - Владивосток, СК «Аскольд» (ул. Русская 73б, стр. 12). Фестиваль Приморского пэйнтбола. Начало в 11.30.

14 декабря - Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат Приморского края по вольной борьбе. Начало в 11.00.

14 декабря - Владивосток, СОШ № 82 (ул. Адмирала Горшкова, 26). Спортивный фестиваль г. Владивостока по спортивной аэробике «Елка в кроссовках». Начало в 10.00.

14 декабря - Владивосток, спортзал (ул. Мельниковская, 101). Первенство г. Владивостока по айкидо. Начало в 13.00.

14-15 декабря - Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и первенство Приморского края по кикбоксингу. 14 декабря начало в 10.00, открытие в 13.00, 15 декабря начало в 11.00.

14-15 декабря - Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б). Чемпионат и первенство Приморского края по киокусинкай. 14 декабря «Ката», 15 декабря «Кумитэ». Начало в 10.00.

14-15 декабря - Владивосток, л/а манеж стадиона «Динамо» (ул. Адмирала Фокина, 1). Первенство Приморского края по легкой атлетике в помещении. Начало 14 декабря в 15.00, 15 декабря в 11.00.

14-15 декабря - Владивосток, КК «Феско Холл» (ул. Верхнепортовая, 38). Международные соревнования по танцевальному спорту «Зимний кубок-2019». Начало в 10.00.

14-15 декабря - с. Прохладное, лед Амурского залива (р-н Углового). Краевые соревнования по буерному спорту в классах "DN", "Ледовый Оптимист". Начало в 12.00.

14-15 декабря - п. Новый, ФОК (Надеждинский р-н). Краевой турнир по мини-футболу среди ветеранов «Снова в струю».

14 декабря – Международный день обезьян.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]