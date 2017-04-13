Городские службы объявили "войну" незаконным торговцам

Специалисты мэрии Владивостока ежедневно выходят в рейды по выявлению незаконных торговых точек и демонтируют их.

Как сообщили в мэрии, под снос идут все самовольно размещенные недобросовестными предпринимателями торговые точки. Так, к примеру, на этой неделе службы демонтировали и вывезли на площадку временного хранения павильон из сэндвич-панелей с улицы Черёмуховой.

«С Черёмуховой, 11 и 15а на этой недели демонтировали павильон, в котором оказывались парикмахерские услуги, а также пристройку к магазину, с которой велась реализация рыбы», - отметили в АТУ Первомайского района.

Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» на этой недели работала и на одном из популярных мест отдыха горожан в районе Ахлёстышева. Здесь под снос пошли сразу 11 беседок, 9 столов с лавками и торговый павильон.

«Выявление самовольно установленных объектов проводится как в планом режиме, так и по жалобам граждан. Сначала собственнику предлагаем освободить участок добровольно. Если же он этого не делает в установленный срок, объекты демонтируют силами городских служб», - добавили в административно-территориальном управлении Фрунзенского района.

Напомним, что с улиц Владивостока убирают торговые точки, гаражи, рекламные конструкции и другие объекты, которые установлены без разрешений. Уделить пристальное внимание внешнему облику города, очистить его от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты к единому стилю – такую задачу специалистам мэрии поставил глава краевого центра Олег Гуменюк.

Еще фото

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]