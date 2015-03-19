Уклонистку из Приморья объявили в розыск
В отделе судебных приставов по Михайловскому району УФССП России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ в отношении местной жительницы, игнорирующей наложенные судом обязательства по выплате алиментов на содержание своей 11-летней дочери, сообщает "Вести: Приморье".
Гражданка Б., будучи должным образом извещенной о дате проведения судебного заседания, на него не явилась, кроме того, она покинула место регистрации, не предупредив дознавателя, чем нарушила условия избранной ранее меры пресечения. В связи с этим судья объявил ее в федеральный розыск с дальнейшим заключением под стражу, отметили в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
В ходе осуществления мероприятий по принудительному приводу лиц, уклоняющихся от явки в суд, разыскиваемая была обнаружена и задержана судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, после чего доставлена в суд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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