Уклонистку из Приморья объявили в розыск

В отделе судебных приставов по Михайловскому району УФССП России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ в отношении местной жительницы, игнорирующей наложенные судом обязательства по выплате алиментов на содержание своей 11-летней дочери, сообщает "Вести: Приморье".

Гражданка Б., будучи должным образом извещенной о дате проведения судебного заседания, на него не явилась, кроме того, она покинула место регистрации, не предупредив дознавателя, чем нарушила условия избранной ранее меры пресечения. В связи с этим судья объявил ее в федеральный розыск с дальнейшим заключением под стражу, отметили в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

В ходе осуществления мероприятий по принудительному приводу лиц, уклоняющихся от явки в суд, разыскиваемая была обнаружена и задержана судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, после чего доставлена в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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