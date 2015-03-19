Новости Общество Происшествия

Сегодня, 01:17
 

Скрылась от дочки: алиментщицу объявили в федеральный розыск

Скрылась от дочки: алиментщицу объявили в федеральный розыск

Фото: selcdn.ru


Жительницу Михайловского района объявили в федеральный розыск. Женщина проходит по уголовному делу в связи с неуплатой алиментов, — передают «Вести: Приморье» по данным ФССП.

В отделе судебных приставов по Михайловскому району УФССП России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ в отношении местной жительницы, игнорирующей наложенные судом обязательства по выплате алиментов на содержание своей 11-летней дочери.

Гражданка Б., будучи должным образом извещенной о дате проведения судебного  заседания, на него не явилась, кроме того, она покинула место регистрации, не предупредив дознавателя, чем нарушила условия избранной ранее меры пресечения. В связи с этим судья объявил ее в федеральный розыск с дальнейшим заключением под стражу.

В ходе осуществления мероприятий по принудительному приводу лиц, уклоняющихся от явки в суд, разыскиваемая была обнаружена и задержана судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов, после чего доставлена в суд.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести