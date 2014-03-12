«Надежда» возвращается во Владивосток
Вьетнамский город Вунгтау с дружественным визитом посетило парусное учебное судно «Надежда» (Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского) сообщает "Вести: Приморье".
В течение двух дней гостеприимный парусник «Надежда» работал в режиме открытого трапа. За это время были проведены экскурсии для более чем 300 жителей города: учащихся средней школы при «Вьетсовпетро», сотрудников и членов семей этого совместного предприятия, курсантов Хошиминского университета транспорта и других учреждений. Гостям показали убранство судна, рассказали про необычный быт моряков, а также продемонстрировали Русский центр Фонда «Русский мир», находящийся на борту.
Напомним, что в 2011 году на учебном судне был открыт первый и на данный момент единственный в мире морской Русский центр. Это действительно знаковое событие позволяет приобщиться к культуре, истории и литературе России не только курсантам МГУ им. Невельского, проходящим учебную практику на борту судна, но и посетителям «Надежды» из разных стран. Фонд обеспечил парусник библиотекой, которая включает интересные и редкие издания, видеотекой, оснастил техникой, а также символами русской культуры – от матрешек до павловопосадских платков.
Морской Русский центр функционировал и во время похода: курсанты могли воспользоваться книжным фондом и ознакомиться со свежими номерами журнала «Русский мир.ru».
Во главе с Юрием Журавелем, проректором по международной деятельности МГУ им. Невельского, делегация посетила уникальную Русскую школу. Большинство обучающихся в ней – это дети российских работников совместного предприятия «Вьетсовпетро». Совместно со школьниками, экипаж парусника «Надежда» организовал концерт, в программу которого вошли, в частности, несколько песен, написанных курсантами на борту судна.
Кроме того, в рамках визита делегация встретилась с генеральным консулом Российской Федерации в г. Хошимине, Алексеем Поповым, посетила Хошиминский государственный пелагогический университет, где также уже девять лет работает Русский центр Фонда «Русский мир», и Национальный университет Хошимина.
От Фонда «Русский мир» всем представителям учреждений передали сувенирную продукцию Фонда, журналы «Русский мир.ru», а также книги председателя правления Фонда «Русский мир» историка и политолога В.А. Никонова.
В качестве одного из значимых мероприятий в рамках визита стоит упомянуть и поездку делегации к мемориальному комплексу «Русским морякам крейсера “Диана”, умершим в Сайгоне в 1905 году», который был открыт в 1995 году. Памятник содержится в чистоте и порядке - благодарить за это нужно вьетнамских граждан, следящих за ним не только по праздникам. Ежегодно 9 мая к нему приносят цветы – как россияне, сотрудники дипломатического корпуса, так и граждане Вьетнама, отдавая дань мужеству и бесстрашию русских моряков.
На днях «Надежда» взяла курс на порт приписки – Владивосток. А с Юрием Журавелем, проректором по международной деятельности МГУ им. Невельского, который уже вернулся в родной город, встретился Александр Зубрицкий, директор Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир». В результате состоявшейся беседы наметились перспективы сотрудничества филиала Фонда и вуза с Русской школой в г.Вунгтау и с Национальным университетом Хошимина, пояснили в пресс-службе Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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