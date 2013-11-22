Банду по изготовлению фальшивых медкнижек накрыли в краевой столице
Бывший врач стала главарем цеха по изготовлению фальшивых медицинских документов, — передают «Вести: Приморье» по информации УТ МВД.
Сотрудниками Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте, была получена оперативная информация о том, что на территории города Владивосток, организованная группа лиц, занимается изготовлением и сбытом поддельных документов одного из медицинских учреждений Приморского края.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили восемь лиц, причастных к совершению данных противоправных деяний.
Организатором оказалась 58 - летняя женщина. Она рассказала полицейским, что долгое время работала в должности врача и впоследствии решила заняться изготовлением поддельных медицинских документов.
С поликлиники, где она раньше работала, у злоумышленницы остались оттиски печатей и штампов. Бланки личных медицинских книжек женщина приобретала посредством сети «Интернет».
В настоящее время, уголовное дело по ч. 1 ст. 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа…), в отношении обвиняемых направлено в суд.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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