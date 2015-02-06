Приморский зэк выманил у жителей Прикамья более 100 тысяч рублей





Кировский районный суд г. Перми вынес приговор обвиняемому в серии краж, совершенных дистанционным способом, — сообщают «Вести: Приморье» по данным пресс-службы г. Перми.

40-летний мужчина похищал деньги со счетов жителей Прикамья, отбывая наказание в колонии на территории Приморского края.

Мужчина звонил на телефоны граждан и представлялся сотрудником компании оператора сотовой связи. Злоумышленник сообщал, что на протяжении длительного времени они оплачивали услугу, которой не пользовались и есть возможность вернуть денежную компенсацию на счет. Псевдоработник обманом узнавал номера банковских карт, cvc коды и пароли из смс-сообщений, поступавших на телефоны потерпевших. Таким образом он получал доступы к счетам граждан.

По данным следствия мужчине удалось похитить свыше ста тысяч рублей. Суд признал его виновным в совершении 9 преступлений. Злоумышленника приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 40 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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