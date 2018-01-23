Прохожие спасли жительницу Дальнегорска от ножа гражданского мужа
Цена расставания — жизнь. Житель Дальнегорска не захотел смириться с разлукой и решил убить мать своего ребенка, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Заместителем прокурора города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
По версии следствия, преступление совершено фигурантом после того как его сожительница, с которой у них имеется совместный малолетний ребенок, предложила расстаться из-за систематического рукоприкладства с его стороны. Имея умысел на убийство женщины, злоумышленник напал на нее с ножом в одном из микрорайонов города.
В результате действий обвиняемого женщине причинены множественные ножевые ранения различной степени тяжести.
Преступное посягательство не было доведено до конца по независящим от воли нападавшего обстоятельствам, поскольку вмешались свидетели преступления, которые и пресекли его действия.
В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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