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Вчера, 22:04
 

Прохожие спасли жительницу Дальнегорска от ножа гражданского мужа

Прохожие спасли жительницу Дальнегорска от ножа гражданского мужа

Фото: novosibirsk.sm-news.ru


Цена расставания — жизнь. Житель Дальнегорска не захотел смириться с разлукой и решил убить мать своего ребенка, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Заместителем прокурора города Дальнегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, преступление совершено фигурантом после того как его сожительница, с которой у них имеется совместный малолетний ребенок, предложила расстаться из-за систематического рукоприкладства с его стороны. Имея умысел на убийство женщины, злоумышленник напал на нее с ножом в одном из микрорайонов города.

В результате действий обвиняемого женщине причинены множественные ножевые ранения различной степени тяжести.

Преступное посягательство не было доведено до конца по независящим от воли нападавшего обстоятельствам, поскольку вмешались свидетели преступления, которые и пресекли его действия.

В настоящее время уголовное дело направлено в Дальнегорский районный суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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