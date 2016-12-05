Аномальный Новый год: каким будет январь

Центральной России на начало следующего года обещают обильные снегопады, а Сибири и Дальнему Востоку, наоборот, мороз и солнце.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в норму погода придёт только в феврале и марте, но в этом синоптики пока что не уверены.

Отклонения от нормы в сторону тепла ожидаются на востоке Центрального округа, на юге европейской части России, в Поволжье и на Урале, в северной Сибири, в Приамурье и на западе Якутии — там температура в среднем вырастет. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Ниже нормы показатели погоды синоптики ожидают на западе Мурманской области — возле границы с Норвегией, в ряде регионов Карелии и на западе Ленинградской области.

В южной Сибири и на Алтае Гидрометцентр ожидает холодный январь. Крайне холодно будет на Чукотке, Колыме и в Магаданской области.

Центральную Россию ждут обильные снегопады, а за Уралом и на Дальнем Востоке — особенно на Камчатке и Чукотке — будет морозная и ясная погода.

Февраль и март в Москве и других областях европейской России будут находиться в пределах нормы. Однако прогнозы пока что можно делать только предварительные.

В целом зима 2019–2020 ожидается нехолодной. Синоптики уже успели назвать её «неклассической», «невероятно аномальной» и «по-европейски слякотной».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]