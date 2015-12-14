В Приморье будут судить супружескую чету хабаровчан за попытку сбыта "синтетики"

Житель Хабаровского края и его супруга предстанут перед судом за попытку сбыта порядка 80 граммов синтетических наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, задержан 36-летний житель Хабаровского края, и его 38-летняя супруга, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Задержанный рассказал полицейским, что они с женой прибыли в город Владивосток по личным делам. Испытывая финансовые затруднения, супруги приняли предложение о трудоустройстве в качестве закладчиков, посредством сети «Интернет».

Получив оптовую партию наркотического вещества амфетамин и N-метилэфедрон, общей массой около 80 граммов, женщина произвела их фасовку на разовые дозы.

После этого, семья осуществила организацию тайниковых закладок в лесном массиве, в одном из близлежащих районов города Владивостока.

Однако, довести свой преступный умысел до конца супруги не смогли, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

В ходе обысковых мероприятий, по месту жительства злоумышленников, транспортными полицейскими был обнаружен и изъят синтетический наркотик общей массой около одного грамма.

В настоящее время, уголовное дело в отношении обвиняемых, возбужденное по ч.2 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и ч.4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей. Его супруга находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте

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С уважением,

отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО

680038 г. Хабаровск

ул. Джамбула, 13 каб. 305/501

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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