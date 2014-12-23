В ДТП с тремя машинами в Приморье погиб пожилой мужчина

На повороте к станции Надеждинская в Приморье произошло ДТП с участием трех автомобилей. Погиб пожилой водитель «Жигулей».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, около полудня в районе Соловей-Ключа водитель «Жигулей» хотел съехать с трассы А-370 в сторону станции Надеждинская на нерегулируемом перекрестке. В то же время в сторону Владивостока двигалась Toyota Chaser, а на выезде на трассу со стороны Вольно-Надеждинского стояла Toyota Voxy.

Водитель отечественного автомобиля, как сообщает dps_vl, не убедился в безопасности маневра. Toyota Chaser влетела в капот «Жигулей» и, зацепив стоявший Voxy, улетела в кювет. В результате ДТП пожилой водитель «Жигулей» погиб на месте, а его пассажирка получила травмы.

ДТП на этом перекрестке происходят регулярно. В 2017 году разворот в районе Соловей-Ключа был запрещен – его перенесли как раз к тому перекрестку, где произошло ДТП. При этом сам перекресток не оборудован ничем: нет светофора, разметки, лееров и даже освещения. Встречный поток при попытке повернуть к станции Надеждинская появляется из-за поворота, поэтому водители не всегда могут адекватно оценить дорожную обстановку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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