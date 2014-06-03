ГИБДД: В аварии со смертельным исходом гололед не виноват (фото)

В районе Соловей-Ключа произошла авария с участием трех машин и погибшим пенсионером, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевое ГИБДД.

Сегодня в дежурную часть отдела МВД России по Надеждинскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 725 км автодороги А-370 «Уссури».

По предварительным данным, 83-летний водитель автомашины Лада 2105, двигаясь со стороны города Владивостока в направлении Уссурийска на перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по равнозначной дороге со встречного направления. В результате произошло столкновение с автомашиной Тойота Чайзер, которая совершила наезд на стоящий на перекрестке автомобиль Тойота Вокси.

В результате ДТП скончался водитель автомашины Лада 2105. В текущем году к административной ответственности за нарушение ПДД мужчину не привлекали.

Водитель автомашины Тойота Чайзер имеет стаж вождения с 2002 года, в текущем году дважды привлекался к административной ответственности, за превышение скорости и нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства, штрафы оплачены. Состояние опьянения не установлено.

Автоавария произошла в светлое время суток, дорожное покрытие - сухой асфальт.

В настоящее время все обстоятельства данного происшествия выясняются. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее в материале «В ДТП с тремя машинами в Приморье погиб пожилой мужчина» «Вести: Приморье» сообщали о том, что перекресток, на котором произошло ДТП, не имеет светофора, разметки, лееров и даже освещения. Встречный поток при попытке повернуть к станции Надеждинская появляется из-за поворота, поэтому водители не всегда могут адекватно оценить дорожную обстановку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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