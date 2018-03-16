Новости Происшествия

Сегодня, 09:42
 

В Приморье водителю"Мазда Бонго" нарушение правил дорожного движения стоило жизни

В Приморье водителю"Мазда Бонго" нарушение правил дорожного движения стоило жизни

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 19 километре (+250м) автодороги Доброполье ­- Алексее-Никольское - Николо-Львовское.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, 54-летний водитель автомашины "Мазда Бонго"  не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся  по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с автомашиной "Мицубиси Фусо". Водитель "Мазды" от полученных травм скончался.

Удостоверение на право управления автотранспортом водитель "Мазды" получил в 2017 году. В 2019 году мужчину привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанности по страхованию автогражданской ответственности.

ДТП произошло в светлое время суток. Дорожное покрытие – грунтовое.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Назначено проведение ряда исследований.

 

 

Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря