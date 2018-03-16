В Приморье водителю"Мазда Бонго" нарушение правил дорожного движения стоило жизни

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 19 километре (+250м) автодороги Доброполье ­- Алексее-Никольское - Николо-Львовское.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, 54-летний водитель автомашины "Мазда Бонго" не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с автомашиной "Мицубиси Фусо". Водитель "Мазды" от полученных травм скончался.

Удостоверение на право управления автотранспортом водитель "Мазды" получил в 2017 году. В 2019 году мужчину привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанности по страхованию автогражданской ответственности.

ДТП произошло в светлое время суток. Дорожное покрытие – грунтовое.

По факту автоаварии со смертельным исходом проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Назначено проведение ряда исследований.

Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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