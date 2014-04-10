Приморский подросток пострадал в результате взрыва самодельной петарды
В дежурную часть полиции города Партизанска поступило сообщение о том, что в районе станции Фридман 14-летний школьник получил травму, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на МВД.
Пострадавшему оказана первая медицинская помощь, после чего его направили на амбулаторное лечение.
Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили подростка. Мальчик пояснил, что в результате поджога самодельного пугача, который он смастерил из спичечной серы, произошел хлопок.
С несовершеннолетним и его родителями проведены профилактические беседы.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Во избежание неприятностей, сотрудники полиции рекомендуют не доверять запуск пиротехники детям, а также приобретать такую продукцию в специализированных магазинах, имеющих сертификаты соответствия продукции и товарно-сопроводительные документы. Приобретая пиротехнику в сомнительных местах реализации, или, тем более, с рук, нужно быть готовым к тому, что приобретенный товар сомнительного качества, в лучшем случае не сработает, и вы просто потеряете деньги, а в худшем – нанесет урон имуществу, вашему здоровью и здоровью близких.
При покупке необходимо проверить срок годности и состояние упаковки, а также убедиться в наличии подробного описания и инструкции на русском языке и информации об изготовителе.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», запрещена продажа пиротехники лицам, не достигшим шестнадцати лет.
Как показывает практика, большинство случаев травматизма связано с неправильным использованием пиротехники и незнанием мер предосторожности.
Родители должны разъяснить своим детям, насколько опасной может быть обычная петарда, что такое развлечение может привести к травме как тех, кому под ноги они петарду кинули, так и самого кидающего. Дети должны знать, что пиротехнические изделия нельзя носить в карманах, разбирать и подвергать другим механическим воздействиям.
Сотрудник полиции призывают жителей и гостей региона соблюдать элементарные правила безопасности, при использовании пиротехники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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