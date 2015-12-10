На многие "дальневосточные" вопросы ответил Путин во время конференции (обзор)

Президент России Владимир Путин дал ежегодную пресс-конференцию. Чаще других регионов нашей страны в беседе звучал Дальний Восток, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на АПК.

Доступный Дальний Восток

Первый вопрос, который касался Дальнего Востока, прозвучал в самом начале пресс-конференции. Его озвучила журналист с Камчатки. Речь шла о программе «плоских» тарифов от компании «Аэрофлот». Субсидируемые билеты, предназначенные для молодежи, пенсионеров и многодетных семей, слишком быстро раскупаются. Приобрести их успевают далеко не все, кто хотел бы это сделать. Вдобавок ко всему не так давно представители «Аэрофлота» заявили о том, что собираются «завернуть» программу для льготников.

Владимир Путин заверил, что никто не собирается отменять «плоские» тарифы. Льготники и дальше смогут приобретать недорогие билеты для поездок в столицу.

«Аэрофлот» просто немножко нагнетает, выдавливая из Правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать», – подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, Президент заметил, что видит свою задачу не только в том, чтобы добиваться снижения цен на авиабилеты, но и в более активном росте доходов российских граждан.

«Нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые – мы об этом еще поговорим – у нас растут очень медленно, это первое, и снижения издержек при перевозке. Таким образом, нужно будет снижать и тарифы на проезд, стоимость билетов. Но эти программы будут продолжаться. Пока глобальных изменений не наступило, будем продолжать эти программы. В рамках самого “Аэрофлота” есть еще резервы, уверяю вас. И мы с Министром транспорта, с вице-премьером, который это курирует, с руководством “Аэрофлота” тоже об этом говорим», – отметил Президент России.

Стоит отметить, что в настоящее время «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» выполняют рейсы по «плоским» тарифам и из Приморья, стоимость которых не меняется в течение всего года. Известно, что стоимость авиабилетов на рейсы «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком на 2020 год составит 26 100 рублей туда и обратно, а его дочерней авиакомпании «Россия» – 22 950 рублей.

«Для жителей Дальнего Востока крайне важны авиаперелеты до столицы нашей страны. Ежегодно количество пассажиров по данному направлению только растет. И для приморцев тоже, конечно, крайне важно сохранение ценовой политики. Цена билета по “плоскому” тарифу в разы ниже стоимости по экономически обоснованному тарифу. Этот факт и объясняет огромный спрос на билеты до Москвы у жителей Приморья круглый год», – отметил Губернатор края Олег Кожемяко.

Сибири тоже нужен «Дальневосточный гектар»

Неожиданно о Дальнем Востоке заговорила журналист из Омска. Речь шла о программе «Дальневосточный гектар», согласно которой жители со всей России могут получить на территориях ДФО участок земли в безвозмездное пользование, а также о льготной ипотеке под 2%, которую запустили в этом регионе. Участница пресс-конференции спросила, не собираются ли в Правительстве распространить эту меру поддержки на другие регионы, в частности Сибирь и Зауралье.

«Сначала надо наладить “Дальневосточный гектар” на Дальнем Востоке, а потом переходить на другие регионы. Нам нужно реализовать планы поэтапно. Мы видим ситуацию в Зауралье и работаем там. Ипотека льготная – возможно. Но давайте посмотрим, как пойдет программа на Дальнем Востоке, насколько охотно ее будут брать местные жители, и сколько это будет стоить бюджету», – отметил Владимир Путин.

Отметим, Приморье, как и прежде занимает лидирующие позиции среди девяти субъектов Дальневосточного федерального округа по количеству поступивших заявлений на гектар и количеству заключенных договоров. Так, по данным федеральной информационной системы «На Дальний Восток», на территорию края поступило свыше 54 тысяч заявлений. Заключено уже почти 16 тысяч договоров безвозмездного пользования. Наиболее востребована земля в Надеждинском, Шкотовском, Хасанском, Ханкайском, Партизанском и Лазовском районах.

В настоящее время Администрация Приморского края совместно с муниципальными образованиями прорабатывает вопрос рациональности строительства объектов электросетевой и дорожной инфраструктуры исходя из поданных деклараций об освоении земли. Кроме того, регион выступает с инициативой о разработке федеральной программы, предусматривающей комплекс мер поддержки для освоения гражданами полученных гектаров.

«Дальневосточная ипотека»

Следующий вопрос о Дальнем Востоке также касался ипотеки под 2%, которая действует для отдельных категорий жителей региона. Журналист из Магадана высказала обеспокоенность тем, что банки начнут со временем ужесточать условия и специально придумывать новые требования, чтобы избавиться от невыгодных для них клиентов. К примеру, уже известно, что не все кредитные организации соглашаются принимать средства материнского капитала в качестве взноса за ипотеку.

«Банки не отказываются использовать средства маткапитала, просто процедуры получения таких средств сегодня чрезмерно усложнены, из-за чего возникают дополнительные проблемы. Нужно сокращать количество дней, которые требуются, чтобы внести эти средства в качестве первичного вклада или очередного взноса. Необходимые решения уже принимаются. Количество дней планируется сократить практически в два раза. Однако, как я и многие мои коллеги, считаю, даже этого недостаточно. Нужно расширять применение так называемого электронного товарооборота с тем, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, а также застройщиками шли без участия человека. Чтобы он только подал заявку, а дальше ведомства уже сами между собой во всем разобрались. В таком случае вообще можно было бы все делать за один день. Я считаю, это правильно», – подчеркнул Президент РФ.

Напомним, воспользоваться преимуществами программы «Дальневосточная ипотека» сегодня могут молодые семьи (возраст супругов до 35 лет включительно), неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар», которые взяли землю под строительство индивидуальное жилищное строительство. Для получателей гектара нет возрастных ограничений.

В Администрации Приморья считают, что с запуском нового кредитного продукта существенно расширяются возможности жителей края по приобретению жилья. Здесь уже более 220 семей смогли купить квартиры по федеральной программе «Семейная ипотека», инициированной Президентом России, краевой – «Доступная ипотека».

В числе первых получателей «дальневосточной ипотеки» – несколько семей из Владивостока. И надо отметить, что приморцы активнее всего подают заявки. По состоянию на 18 декабря во всех субъектах ДФО поступило 1 389 заявок, из них 258 одобрены.

Отметим, что в Приморье заявки на «дальневосточную ипотеку» принимают в банке Дом.РФ (1 филиал банка и 4 агентства по 13 адресам), АТБ – 17 отделений банка, ВТБ – 8 отделений банка, Россельхозбанк – 13 отделений, ПАО АКБ «Приморье» – 3 отделения. Заявку можно подать как в самом банке, так и в режиме онлайн.

Справочно. Как показали опросы общественного мнения, которые проводила Администрация в рамках реализации нацпроектов, самым популярным ответом на вопрос про факторы, способные положительно повлиять на решение родить ребенка, стало наличие жилья.

По предварительным расчетам, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» будет выдано 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей.

В Приморье для интересующихся льготной ипотекой под 2% действует «горячая» линия по номеру: 8 800-200-32-51

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]