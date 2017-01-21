Сибирский антициклон похозяйничает в Приморье на следующей неделе
Приморский гидрометцентр сообщил "Вестям: Приморье" о влиянии антициклона с Сибири на погоду в крае.
В начале следующей недели над югом Дальнего Востока будет господствовать гребень сибирского антициклона. Погода в Приморье будет соответствовать сезону. Морозы станут крепче, чем накануне: ночью -18...-25 °С, в горных районах воздух выхолодится до -33 °С.
На побережье -10...-16 °С. Днем -9...-14 °С, на побережье теплее, -1...-6 °С. Значительных осадков не ожидается, лишь в отдельных районах на фоне поля повышенного атмосферного давления может пройти небольшой снег.
В середине недели морозы немного отпустят. Во Владивостоке в начале недели без существенных осадков, будет довольно холодно. Минимальная температура -11...-14 °С, максимальная -8...-11 °С. Ветер северный умеренный до сильного. В среду, 25 декабря, во Владивостоке возможен небольшой снег и немного потеплеет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
16.11.2018 Синоптики не исключают вероятность снега во Владивостоке на следующей неделе
-
26.01.2018 Как изменится погода в Приморье на следующей неделе?
-
25.08.2019 Cиноптики сообщили, когда будет последний солнечный день лета-2019
-
21.01.2017 Морозы ослабеют в Приморье в середине следующей недели
-
21.12.2018 На следующей неделе погода будет по-зимнему холодной
-
01.12.2019 Морозы усилятся на следующей неделе в Приморье
Добавить комментарий