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Суровый январь в Приморье даст о себе знать на следующей неделе

Суровый январь в Приморье даст о себе знать на следующей неделе

Фото: ucrazy.ru

В понедельник малоактивные фронтальные разделы, смещающиеся над Приморьем на фоне поля повышенного атмосферного давления вызовут в отдельных районах края небольшой снег,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода". В дальнейшем над Приморьем усилится отрог антициклона и осадки исключены. В ночные часы воздух выхолодится до -19...-24 °С, в горных районах до -30...-35 °С, на побережье -9...-16 °С. Днем -3...-10 °С, на северо-востоке до -13...-17 °С. В середине недели также сохранится морозная без осадков погода.

Во Владивостоке на следующей неделе осадков не предвидится. Сохранится сильный северный ветер. Минимальные температуры воздуха -13...-16 °С, максимальные -8...-12 °С.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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