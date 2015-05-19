«Ледяной водопад» во Владивостоке поручили ликвидировать водоканалу





Из-за порыва на сетях водоотведения в районе дома №3 на улице Черняховского Владивостока образовалась течь и, соответственно, наледь. Убирать последствия предстоит Приморскому водоканалу, — сообщили "Вестям: Приморье" в пресс-службе администрации краевого центра.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что сетедержатель – Приморский водоканал – устранил течь и теперь ему предстоит своими силами провести работы по ликвидации её последствий.

Ранее депутат ЗАКСа Дмитрий Новиков опубликовал письмо, которое получил от жителей этого дома:

«В 2019-м году были выделены средства на замену ливневой канализации, придомовой территории дома №3. Ремонт данных вид работ был произведён согласно решению Судов. Было выделено более 50.000.000 руб. Также были выделены средства на ремонт подпорной стены вдоль всего дома. Работы по ливневой канализации и ремонту подпорной стены были окончены в срок до начала ноября. Однако вода неизвестного происхождения течёт под подпорную стену и на придомовую территорию нашего дома. Вся подпорная стена находится в наледи, машины, припаркованные на придомовой территории, за ночь вмерзают колёсами и находятся в ледовом плену. Администрация города, которая приняла данные объекты по акту, меры никакие не предпринимает. До ремонта подпорной стены течи на придомовую территорию из-под подпорной стены не было. Подрядной организацией были допущены нарушения при производстве работ, никто не реагирует», — описал проблему пострадавший жилец.

«Как принимала администрация работы? Куда смотрели ответственные? Стоит спросить @adm_vlc», — привлек к проблеме внимание администрации Владивостока депутат.

Вечером того же дня городская пресс-служба назвала того, кто должен понести ответственность за каток на придомовой территории и «ледяной водопад».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]