Жителя Приморья незаконно осудили за нетрезвое вождение на Камчатке





Камчатская прокуратура помогла жителю Владивостока доказать непричастность к правонарушению о нетрезвом вождении автомобиля, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Елизовская городская прокуратура Камчатского края провела проверку по обращению жителя города Владивосток о несогласии с постановлением мирового судьи о признании его виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения на территории Камчатского края.

Постановлением судьи за правонарушение, предусмотренного частью 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), мужчине назначен административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами.

Обращаясь в прокуратуру, житель Приморья утверждал, что не совершал данное правонарушение, так как в это время находился во Владивостоке и вообще никогда не был на Камчатке.

Сотрудники Елизовской прокуратуры изучили в архиве канцелярии мировых судей административное дело, записи с видеорегистратора служебного автомобиля сотрудников ДПС и установили, что водитель, у которого по результатам алко-теста выявлено алкогольное опьянение (0,642 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе), предъявил водительское удостоверение на имя другого лица — жителя Владивостока.

Нарушителем же является 45-летний неработающий житель поселка Раздольный Елизовского района. Давая объяснения в прокуратуре, он признался, что предъявил поддельное водительское удостоверение на чужое имя со своей фотографией, которое купил через Интернет-сайт у незнакомых лиц, поскольку ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения 18 декабря в отношении жителя Раздольного возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (пособничество в совершении подделки удостоверения), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). За совершение данных преступлений предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

Допрошенный в статусе подозреваемого по уголовному делу мужчина дал признательные показания, в отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также выявление лиц, изготовивших поддельное удостоверение.

После вмешательства прокуратуры постановление о привлечении к административной ответственности жителя Владивостока признано незаконным и отменено вышестоящим судом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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