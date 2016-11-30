Автомобиль свалился в реку на Сахалинской

На Сахалинской, 1, автомобиль свалился в реку. Пострадавших нет, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_vl.

Детали данного ДТП уточняются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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