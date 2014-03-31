Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Хасанском районе
В полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге Раздольное-Хасан.
Установлено, что водитель автомашины Тойота Карина, двигаясь со стороны поселка Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Тойота Рактис, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ПК.
В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также несовершеннолетняя пассажирка Тойоты Рактис. Пострадавшие госпитализированы.
ДТП произошло в темное время суток. В настоящее время проводятся проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
02.06.2019 Молодая пассажирка "Тойота Краун Маджеста" погибла в страшной аварии в Приморье
-
14.09.2015 15-летняя девочка погибла в результате ДТП в Приморье
-
25.02.2015 Три человека пострадали в ДТП на Океанском проспекте во Владивостоке
-
15.11.2014 В Приморье в ДТП погибли три человека
-
06.08.2014 В Хасанском районе полиция устанавливает обстоятельства "смертельного" ДТП
-
31.03.2014 Мужчина погиб в ДТП в воскресенье на дороге Шкотово – Партизанск
Добавить комментарий