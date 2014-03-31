Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Хасанском районе

В полицию поступило сообщение о ДТП на автодороге Раздольное-Хасан.

Установлено, что водитель автомашины Тойота Карина, двигаясь со стороны поселка Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Тойота Рактис, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ПК.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также несовершеннолетняя пассажирка Тойоты Рактис. Пострадавшие госпитализированы.

ДТП произошло в темное время суток. В настоящее время проводятся проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru