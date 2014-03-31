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Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Хасанском районе

Устанавливаются обстоятельства страшного ДТП в Хасанском районе

Фото: пресс-служба УМВД России по ПК

В полицию поступило сообщение о ДТП  на автодороге Раздольное-Хасан.

Установлено, что водитель  автомашины Тойота  Карина, двигаясь со стороны  поселка Барабаш в направлении села Филипповка, не справился с управлением и совершил столкновение с Тойота Рактис, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ПК.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также  несовершеннолетняя пассажирка Тойоты Рактис. Пострадавшие госпитализированы.

ДТП  произошло в темное время суток.  В настоящее время проводятся проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с  российским законодательством

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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