Новости Общество Происшествия

Сегодня, 19:20
 

Конфеты с плесенью получили детсадовские малыши на Новый год

Конфеты с плесенью получили детсадовские малыши на Новый год

Фото: © VK / Катюшенька Мисюра / © VK / Елена Качанова

На коробках оказалось по две наклейки со сроком годности, на нижней из которых стояла дата 26 июня 2019 года.

В одном из детских садов Челябинска детям выдали в качестве новогодних подарков просроченные конфеты. Родители показали в соцсетях фото лакомств с плесенью, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на life.ru

На коробках с конфетами оказалось по две наклейки со сроком годности, на нижней из которых стояла дата 26 июня 2019 года. По словам одной из матерей, на конфетах была плесень. Женщина обрадовалась, что её ребёнок ещё не успел полакомиться испорченными лакомствами. Другая написала, что малыш половину "уже слопал и коробку выкинул".

Местные СМИ связались с заведующей детсадом. По её словам, поставщик просто использовал оставшуюся с прошлого года упаковку, наклеив поверх старых этикеток новые. Она заверила, что сладости при этом свежие и сертифицированные.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести