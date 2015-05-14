Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия".

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий. Первое место в списке заняли продавцы-кассиры.

Специалисты опросили свыше 20 тыс. компаний. Кроме того, они учли данные о вакансиях трех популярных сервисов по поиску работу.

На втором месте в списке самых востребованных профессий повара, на третьем — педагоги профобучения и профобразования. В рейтинг вошли также юристы, соцработники, специалисты по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают десятку делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Отмечается, что почти 10% компаний испытывают острый дефицит кадров по востребованным профессиям.

Минтруд публикует список востребованных профессий раз в квартал. И эти данные разительно отличаются от тех, что публикует ВНИИ. Например, последний министерский рейтинг возглавили рабочие-строители. Кроме того, среди лидеров там сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств, водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]