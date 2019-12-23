Парад Дедов Морозов прошел во Владивостоке: кто маскировался под рождественских оленей

Перекрыли улицу из-за седобородых. Во Владивостоке прошел парад Дедов Морозов. Сотни горожан присоединились к карнавальному шествию. Кто маскировался под Рождественских оленей и откуда прилетел самый белый Дед Мороз?

Бодрым шагом под новогодние песни сказочные старики выходят на Океанский проспект. Дорогу Дедам Морозам!

Впервые новогодние волшебники колонной прошли по центральной улице Владивостока еще в 2015-ом. В `17 и `18-ом брали паузу. А в этом году добрую традицию возродили. И хоть в карнавальном шествии не так много седобородых, зато настроение самое что ни на есть праздничное.

В тулупах всех расцветок за бородами прячутся волшебники разных национальностей. Почти в ногу со славянским Дедом Морозом вышагивает снежный дедушка из Солнечной Грузии. Правда по пути во Владивосток Товлис Бабуа совсем обрусел.

Товлис Бабуа, грузинский Дед Мороз: «Я пока летел забыл и на русский переключился. Поэтому с наступающим вас друзья!»

Не обошлось и без четвероногих помощников. Кстати, от рогатой роли они с гордостью отказались.

К параду мог присоединиться любой желающий. Главное условие - наличие наряда. Впрочем, строгого дресс-кода не было. Ограничений по возрасту тоже не ставили. Потому главные зимние герои оказались в очень колоритной компании.

- Мы - Снегурочки, нам так не хватало Дедов Морозов. И мы их дождались.

- Классное мероприятие! Здорово со всеми объединиться и пройти по центру города. А почему такой наряд? Я — культуролог, популяризирую русскую культуру.

- А у нас маленький Дед Морозик. Ему год и десять, и он всем желает счастья.

- Так здорово! Это такой сюрприз для нас.

На финише километровой дистанции сказочных участников уже ждали сотни горожан. Кажется с собой на площадь Деды Морозы принесли настоящую сказку: почти взаправдашнюю метель и новогоднее настроение. Впрочем, организаторы уверяют: это лишь репетиция праздника. В главную ночь года приморцев ждет еще больше сюрпризов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]