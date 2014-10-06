Один из застрощиков во Владивостоке осужден к реальному лишению свободы за обман дольщиков

В Приморье осужден руководитель строительной компании за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства дома по улице Грибоедова.

Противоправная деятельность осужденного была задокументирована сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в 2013 году фигурант уголовного дела, осуществляя функции застройщика многоквартирного жилого дома по улице Грибоедова во Владивостоке, заключил договоры участия в долевом строительстве с гражданами и юридическими лицами. Полученные денежные средства в сумме свыше 118 млн рублей застройщик потратил на погашение займов и иные цели, не связанные со строительством жилого дома, вследствие чего свои обязательства по завершению строительства и предоставлению квартир и нежилых помещений в установленные договорами сроки не выполнил. По уголовному делу признаны потерпевшими 165 человек, причиненный ущерб оценен ими в сумму свыше 500 млн рублей.

Также установлена причастность фигуранта к двойной продаже парковочного места на территории недостроенного дома.

В ходе предварительного следствия проведены сотни допросов свидетелей и потерпевших, почерковедческие и бухгалтерские экспертизы, обыски, выемки документов. Объем уголовного дела составил свыше 30 томов.

По результатам расследования руководителю компании-застройщика было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

С целью обеспечения исполнения гражданских исков потерпевших, в ходе предварительного следствия наложен арест на уставный капитал юридических лиц, общий размер которого составляет 910 млн рублей. Единственным руководителем и учредителем данных компаний является осужденный.

Ленинский районный суд города Владивостока, рассмотрев материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься строительной деятельностью на три года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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