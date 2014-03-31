Губернатор Приморья поручил навести порядок на пляжах Хасанского района и Шаморы

До наступления пляжного сезона необходимо привести в порядок прибрежную полосу Хасанского района и проверить пожарную безопасность объектов отдыха на Шаморе. Как сообщили в пресс-службе администрации края, такое поручение дал профильным ведомствам губернатор Приморья Олег Кожемяко на координационном совещании по обеспечению правопорядка в крае в понедельник, 23 декабря.

По словам губернатора, в Хасанском районе арендаторами пляжей допущены многочисленные нарушения – в частности, торговые палатки установлены в непосредственной близости к воде.

«Это самые многолюдные места отдыха и при этом одни из самых неухоженных, что вызывает справедливую критику со стороны и местных жителей, и отдыхающих. Так дальше продолжаться не может, вопрос нужно отработать комплексно, чтобы с наступлением пляжного сезона мы получили цивилизованную зону отдыха», – заявил Олег Кожемяко.

Глава региона поручил департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с контролирующими органами разобраться с незаконными объектами, нарушающими природоохранное законодательство. Также к лету на этих территориях должны быть созданы комфортные условия для отдыхающих и инвесторов, желающих вложить свою средства в туристическую инфраструктуру.

Еще одно поручение касалось бухты Шамора, где расположены различные заведения общепита. Олег Кожемяко подчеркнул, что многие объекты требуют проверки на пожарную безопасность.

«Масса отдыхающих, какие-то хаотичные постройки, неэстетичные, многие из них сделаны из горючего материала – здесь тоже нужно наводить порядок», – обозначил глава Приморья.

При этом губернатор заострил внимание на том, что наводить порядок нужно грамотно, находя разумное решение между экологией и удобством людей.

«Не нужно перегибать палку в этом вопросе, должны быть разумные решения. Уже были случаи, когда территории придавался особый статус и она зарастала грязью, потому что никто не мог вести никакую деятельность там. Пляжи должны быть закреплены за тем или иным арендатором, с которого и будут спрашивать за его состояние», – обозначил Олег Кожемяко.

В ходе совещания отмечено, что сегодня в Приморье реализуется ряд промышленных проектов, активно развивается дорожная сеть, поэтому сохранение баланса и защита особо охраняемых природных территорий в крае – на особом контроле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]