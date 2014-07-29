Губернатор Приморья: «20-метровая зона пляжей от моря должна быть освобождена от всяких заборов и ограждений»

Проверку исполнения положений федерального законодательства, обеспечивающих беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе моря, организуют в Приморье, сообщают «Вести:Приморье». Соответствующее поручение дал губернатор края Олег Кожемяко в ходе заседания регионального оперативного штаба, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Согласно Водному кодексу РФ, водные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются объектами общего пользования и каждый гражданин имеет право свободного доступа к ним, чтобы отдохнуть.

Исключение составляют случаи установления режима обособленного водопользования водных объектов или их частей для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных государственных или муниципальных нужд. При этом конкретные запреты и ограничения в отношении использования водных объектов общего пользования могут устанавливаться только органами государственной власти или местного самоуправления, но никак не собственником или пользователем участка прибрежной территории.

«В случае, если мы говорим о морском побережье, то на участке береговой полосы шириной 20 метров любой человек может находиться беспрепятственно, если там не установлены вышеупомянутые ограничения. При этом речь идет именно о проходе к воде пешком, без использования транспортных средств. Например, администрация пляжа, находящегося в аренде, имеет право взимать деньги за парковку автомобилей на специально оборудованных стоянках и за иные услуги. Но проход к воде ограничивать нельзя», – пояснила и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Надежда Удовенко.

Олег Кожемяко поручил министру природных ресурсов и окружающей среды Приморского края Игорю Степаненко организовать проверку исполнения этого положения законодательства.

«20-метровая зона пляжей от моря должна быть освобождена от всяких заборов и ограждений. Прошу пройти группами по всей береговой линии и убедиться, что граждане имеют свободный доступ к морю, в чьей бы собственности территория не была. Это закон Российской Федерации, это зона общего пользования. За такими моментами нужно следить. Там, где есть такие нарушения, необходимо выдать предписания об устранении. Прошу глав муниципальных образований организовать эту работу совместно с министерством природных ресурсов. На этой неделе все подобные ограничения, где они имеются, должны быть сняты. Наведите порядок и добейтесь выполнения закона. Совместно с вами будут действовать правоохранительные и надзорные органы», – обратился к руководителям территорий губернатор.

Одновременно Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов обеспечить своевременный и эффективный сбор и вывоз мусора с пляжей, вне зависимости от того, находятся ли эти пляжи в аренде у предпринимателей или являются «дикими».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]