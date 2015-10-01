Приморское побережье освобождают от незаконных заборов

В Приморье продолжается инспекция морского побережья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, специалисты проверяют исполнение положений Водного кодекса РФ, гарантирующих право граждан на свободный проход к воде в пределах 20-метровой зоны. Об итогах этой работы доложили губернатору края Олегу Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба в пятницу, 7 августа.

По словам министра природных ресурсов и окружающей среды Приморского края Игоря Степаненко, к настоящему времени проведен осмотр побережья Амурского залива и уже выявлено 11 фактов незаконного перекрытия свободного прохода к воде или вдоль береговой линии.

«Сегодня мы продолжаем работать в Надеждинском районе. Организовано взаимодействие с главами ряда муниципалитетов – Хасанского, Шкотовского, Партизанского районов, Находкинского городского округа. Совместно с ними работаем над выявлением таких фактов, чтобы в ближайшее время зайти туда официально, с протоколированием», – обозначил министр.

Олег Кожемяко дополнительно поручил подготовить информационную справку для раздачи владельцам земельных участков, расположенных у береговой черты, в которой должно содержаться краткое изложение требований законодательства в этой области.

Напомним, что ранее губернатор поручили профильному министерству совместно с муниципальными администрациями проверить, чтобы 20-метровая зона пляжей от моря была освобождена от заборов и ограждений.

«Прошу пройти группами по всей береговой линии и убедиться, что граждане имеют свободный доступ к морю, в чьей бы собственности территория не была», – распорядился руководитель региона.

Согласно Водному кодексу РФ, водные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, являются объектами общего пользования и каждый гражданин имеет право свободного доступа к ним, чтобы отдохнуть. Исключение составляют случаи установления государством режима обособленного водопользования водных объектов или их частей для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных государственных или муниципальных нужд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]