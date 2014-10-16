В Большом Камне осудят мужчину, угрожавшего взрывом гранаты полицейскому





Незаконное ношение и хранение оружие, угроза представителю власти — прокуратура направила в суд дело в отношении нарушителя спокойствия возле реаторана в Большом Камне, — передают «Вести: Приморье».

Большекаменский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца г. Донецк Республики Украина.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 222 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, а также незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия).

«По версии следствия, фигурант осенью 2019 года, находясь на площади г. Большой Камень возле ресторана «Малибу», отказался выдать носимое им огнестрельное оружие прибывшим по факту драки возле ресторана сотрудникам полиции», — отмечают в прокуратуре.

Он же высказал в адрес правоохранителей угрозу физической расправы путем взрыва якобы имеющейся при нем боевой ручной гранаты, а также угрожал применением пистолета.

В итоге действия злоумышленника были пресечены сотрудникам полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Шкотовский районный суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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