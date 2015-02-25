Осужденных во Владивостоке отучают от вредных привычек при помощи спорта
Осужденные из КП-49 во Владивостоке приняли участие в соревнованиях по армлифтингу, — передают «Вести: Приморье» по информации ГУФСИН.
Во владивостокской колонии-поселении-49 регулярно проходят культурно-массовые и спортивные мероприятие с привлечением общественных организаций и священнослужителей.
В этот раз в учреждении прошли соревнования по армлифтингу, в которых приняли участие 48 осужденных и духовный наставник заключенных иерей Даниил.
Участники соревновались в силовой дисциплине «роллинг тандер».
В ГУФСИН отмечают, что подобные мероприятия направлены на приобщение осужденных к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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