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Осужденных во Владивостоке отучают от вредных привычек при помощи спорта

Осужденных во Владивостоке отучают от вредных привычек при помощи спорта

Фото: ГУФСИН

Осужденные из КП-49 во Владивостоке приняли участие в соревнованиях по армлифтингу, — передают «Вести: Приморье» по информации ГУФСИН.

Во владивостокской колонии-поселении-49 регулярно проходят культурно-массовые и спортивные мероприятие с привлечением общественных организаций и священнослужителей.

В этот раз в учреждении прошли соревнования по армлифтингу, в которых приняли участие 48 осужденных и духовный наставник заключенных иерей Даниил. 

Участники соревновались в силовой дисциплине «роллинг тандер». 

В ГУФСИН отмечают, что подобные мероприятия направлены на приобщение осужденных к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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