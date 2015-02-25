Осужденных во Владивостоке отучают от вредных привычек при помощи спорта

Осужденные из КП-49 во Владивостоке приняли участие в соревнованиях по армлифтингу, — передают «Вести: Приморье» по информации ГУФСИН.

Во владивостокской колонии-поселении-49 регулярно проходят культурно-массовые и спортивные мероприятие с привлечением общественных организаций и священнослужителей.

В этот раз в учреждении прошли соревнования по армлифтингу, в которых приняли участие 48 осужденных и духовный наставник заключенных иерей Даниил.

Участники соревновались в силовой дисциплине «роллинг тандер».

В ГУФСИН отмечают, что подобные мероприятия направлены на приобщение осужденных к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]